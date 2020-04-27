***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.04.2020Genel Kurul Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe İNCESUAdres Süksün Zafer Mah.Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,5 - Şirketin 2019 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,10 - 2019 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Notu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar1- Şirketin 2019 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,2- Şirketin 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.İlan Metni, Bilgilendirme Notu ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840265BIST