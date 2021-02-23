***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe İNCESUAdres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,5 - Şirketin 2020 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhraç yetkisinin 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılması hususun müzakere edilmesi ve bu konunun karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler üzerine Esas Sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin tadil edilmesi, 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi hususunun görüşülüp onaylanması,9 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,11 - 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadilleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 23.02.2021 tarih ve 2021/05 no.lu kararı gereği1- Şirketin, 2020 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,2- Şirketin 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.İlan Metni, Bilgilendirme Notu, Esas Sözleşme Tadilleri ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911813BIST