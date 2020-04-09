***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
09.04.2020 11:04
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulu'muzun 09.04.2020 tarih ve 2020/08 nolu kararı gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu, 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ adresinde yapılması öngörülen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20.03.2020 ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edilecektir
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836828
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|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
|6,9073
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|Riyal
|1,7860
|1,7949
|% -0,53
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|Alış
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|1.663
|17,14
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|Altın Gr.
|361
|361
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|2.110
|2.142
|10,00
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|Yarım
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