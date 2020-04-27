***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Yönetim Kurulu'muzun 27.04.2020 tarih ve 2020/11 nolu kararı gereğiŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal yönetim komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları için hazırlanan değerlendirme raporu ile adayların beyanları okunmuş, değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Şirketin 2019 yılı hesap dönemi ile ilgili yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Sami ÇELİK ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840267BIST