***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarih ve 2020 / 14 nolu kararı gereği29.05.2020 tarihinde (bugün) yapılan Genel Kurulda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine SılaAzra SEYOK, Arif MOLU,Metin MOLU, Nevzat SEYOK, FitnatGamze İÇÖZ, Türkay Aydın,Selçuk ÖMERBAŞHüseyin Sami ÇELİK(Bağımsız Üye) veHüseyin Faik AÇIKALIN(Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.TTK 366 ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapmışlardır.YÖNETİM KURULU BAŞKANI SILA AZRA SEYOK,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ARİF MOLU,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847656BIST