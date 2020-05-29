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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 14:13
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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarih ve 2020 / 14 nolu kararı gereği
 
29.05.2020 tarihinde (bugün) yapılan Genel Kurulda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sıla
Azra  SEYOK
, Arif MOLU,
Metin MOLU
, Nevzat SEYOK, Fitnat
Gamze  İÇÖZ
, Türkay Aydın,
Selçuk ÖMERBAŞ
,
Hüseyin Sami ÇELİK
 (Bağımsız Üye) ve
Hüseyin  Faik AÇIKALIN
(Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
 
TTK 366 ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapmışlardır.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                 SILA AZRA SEYOK,
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                     ARİF MOLU,
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847656


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