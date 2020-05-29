***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 14:13
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarih ve 2020 / 14 nolu kararı gereği
29.05.2020 tarihinde (bugün) yapılan Genel Kurulda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sıla
Azra SEYOK
, Arif MOLU,
Metin MOLU
, Nevzat SEYOK, Fitnat
Gamze İÇÖZ
, Türkay Aydın,
Selçuk ÖMERBAŞ
,
Hüseyin Sami ÇELİK
(Bağımsız Üye) ve
Hüseyin Faik AÇIKALIN
(Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
TTK 366 ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapmışlardır.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SILA AZRA SEYOK,
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ARİF MOLU,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847656
BIST
15:32105.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -233,94
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:326,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:327,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0670
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:32380,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,03
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.852.497
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.192.321
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.669.789
|% 9,79
|
|DZGYO
|4,49
|16.462.743
|% 9,78
|
|TUKAS
|8,55
|627.082.541
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.814.239
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,89
|1.191.202.632
|% 1,41
|
|THYAO
|12,38
|713.353.674
|% -2,37
|
|TUKAS
|8,55
|627.082.541
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,27
|505.847.816
|% 5,83
|
|ASELS
|30,08
|389.859.640
|% 0,07
|
|MNDRS
|2,13
|322.669.789
|% 9,79
|
|TSKB
|1,09
|167.498.082
|% 3,81
|
|GSRAY
|3,27
|505.847.816
|% 5,83
|
|GARAN
|7,89
|1.191.202.632
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,46
|216.206.523
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4192
|8,4614
|% 0,60
|
|Frank
|7,0720
|7,1146
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,75
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.499
|25,30
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,40
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,70
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,43
|35,43
|-0,60
|