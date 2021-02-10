***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 14:51
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2021 tarih ve 2021/03 nolu kararı gereği
1- Yönetim Kurulu Üyesi Fitnat Gamze İÇÖZ'ün sağlık sebepleri nedeniyle istifasının kabulüne,
2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Mustafa Saruhan HATİPOĞLU'nun TTK'nun 363 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908871
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|TKURU
|401,50
|1.855.733
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|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
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|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
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|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
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|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
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|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
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|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
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|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
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|TGSAS
|36,00
|35.622.384
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|KOZAL
|138,60
|1.738.214.640
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|EKGYO
|2,62
|1.310.882.022
|% 0,77
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|PETKM
|5,18
|693.890.313
|% -2,08
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|KRDMD
|7,10
|683.424.750
|% 1,14
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|GARAN
|10,15
|646.743.132
|% -0,49
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|EKGYO
|2,62
|1.310.882.022
|% 0,77
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|GSDHO
|2,76
|621.251.903
|% 3,76
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|PETKM
|5,18
|693.890.313
|% -2,08
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|YKBNK
|2,94
|298.584.209
|% -0,68
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|DOHOL
|3,48
|347.166.079
|% -1,69
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|Dolar
|7,0528
|7,0570
|% -0,16
|
|Euro
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|8,5600
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7321
|9,7809
|% -0,04
|
|Frank
|7,8840
|7,9315
|% -0,07
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|Riyal
|1,8745
|1,8839
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|Alış
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|Altın Gr.
|417
|417
|0,08
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|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
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|Tam
|2.763
|2.833
|-17,42
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|Yarım
|1.335
|1.370
|-8,43
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|Çeyrek
|670
|685
|-4,21
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