***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2021 tarih ve 2021/03 nolu kararı gereği1- Yönetim Kurulu Üyesi Fitnat Gamze İÇÖZ'ün sağlık sebepleri nedeniyle istifasının kabulüne,2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Mustafa Saruhan HATİPOĞLU'nun TTK'nun 363 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908871BIST