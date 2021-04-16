***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 10:56
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %40 oranında 40.000 TL ile iştirak ettiğimiz, 100.000 TL sermayeli gayri faal durumda bulunan Molu Dış Ticaret A.Ş. kapanma sürecine girmiş olup, bu durum 16.04.2021 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928719
BIST
13:511.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:518,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:519,6641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0579
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:51459,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,51
|Açılış
|: 459,80
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:49
|QUAGR
|29,12
|185.865.061
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.060.226
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,32
|7.383.545
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|10.288.895
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.771.026
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,79
|409.605.322
|% -9,15
|
|GARAN
|7,32
|908.192.713
|% 0,14
|
|EREGL
|17,87
|576.003.918
|% -0,89
|
|ODAS
|3,50
|428.392.790
|% -4,89
|
|TUREX
|15,79
|409.605.322
|% -9,15
|
|PETKM
|6,35
|324.432.814
|% -0,94
|
|GARAN
|7,32
|908.192.713
|% 0,14
|
|ODAS
|3,50
|428.392.790
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|204.371.034
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|105.332.799
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,21
|192.380.898
|% 0,94
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0563
|8,0609
|% 0,67
|
|Euro
|9,6607
|9,6675
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,0776
|11,1331
|% 0,65
|
|Frank
|8,7342
|8,7868
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1421
|2,1529
|% 0,60
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,46
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,06
|