***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.02.2020 18:36
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
2020-02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORU VE URF-KYBF ŞABLONLARI İÇİN DÜZENLENEN SORUMLULUK BEYANI KARAR TARİHİ : 14.02.2020 KARAR SAYISI : 2020 / 02 a) Şirketimizin 31 / 12 / 2019 dönemine ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar Tebliği (II-14.1)'e göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, dipnotlar, faaliyet raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Nevzat SEYOK Yön.Krl.Üye-Genel Md. Saygılarımızla, Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş Denetimden Sorumlu Komite Başkan Üye Üye Selçuk ÖMERBAŞHüseyin Sami ÇELİKHüseyin Faik AÇIKALIN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819231
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|2,88
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|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
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|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
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|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
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|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
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|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
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|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
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|% 3,86
|
|GSRAY
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|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8492
|7,8886
|% -0,15
|
|Frank
|6,1382
|6,1752
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|5,03
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
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|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,73
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|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
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|B. Petrol
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