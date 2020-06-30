***KRTEK******MERKO******ESCOM******DOCO******SONME******ACSEL******ISFIN******BAGFS******OYAKC******GSDHO******IZMDC******ARMDA******AGHOL******LIDFA******PRKAB******TSGYO******AEFES******HEKTS******OYLUM******ERSU******RYGYO******VKING******KLMSN******TMPOL******AKSGY******IPEKE******BTCIM******OZBAL******TURGG******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ACSEL, AEFES, AGHOL, AKSGY, ARMDA, BAGFS, BTCIM, DOCO, ERSU, ESCOM, GSDHO, HEKTS, IPEKE, ISFIN, IZMDC, KLMSN, KRTEK, LIDFA, MERKO, OYAKC, OYLUM, OZBAL, PRKAB, RYGYO, SEYKM, SONME, TMPOL, TSGYO, TURGG, VKING]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19/06/2020 tarihinde duyurulmuş olan 01/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Yıldız Pazar ve Ana Pazar grupları ekteki duyuruda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853557BIST