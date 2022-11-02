***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 16:44
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076274
BIST
17:104.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 32,38
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:1018,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:1018,4251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:10988,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,45
|Açılış
|: 988,67
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PRKAB
|34,10
|254.050.933
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|95.627.929
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.845.701
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|84.634.383
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.236.482
|% 9,98
|
|LIDER
|44,46
|55.075.547
|% -7,87
|
|ERBOS
|159,50
|254.382.139
|% -7,80
|
|YAPRK
|48,78
|39.161.964
|% -6,91
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,23
|112.262.906
|% -5,29
|
|ASELS
|36,10
|6.996.764.926
|% 8,28
|
|THYAO
|101,30
|4.829.684.414
|% -1,07
|
|SASA
|126,20
|2.850.897.431
|% -4,03
|
|TUPRS
|398,20
|2.316.302.945
|% 2,10
|
|EREGL
|30,46
|2.248.862.040
|% 2,63
|
|EKGYO
|4,56
|1.527.609.398
|% 1,11
|
|TSKB
|3,11
|845.034.358
|% 4,71
|
|SKBNK
|2,03
|504.798.114
|% 1,50
|
|ODAS
|8,43
|1.854.528.720
|% 7,53
|
|ISCTR
|9,09
|1.984.716.129
|% -3,09
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6211
|18,6266
|% 0,22
|
|Euro
|18,4097
|18,4265
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,3375
|21,4445
|% 0,24
|
|Frank
|18,6096
|18,7217
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,45
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|47,00
|
|Tam
|6.663
|6.716
|21,00
|
|Yarım
|3.247
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-0,46
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23KATMR
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 751, 812 adet işlem
-
17:22KONTR
Yüzde 6.77 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 340, 353 adet işlem
-
17:20IHLAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 804, 117 adet işlem
-
17:19YEOTK
Yüzde 5.87 oranında artışla 59.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 369 adet işlem
-
17:18OYAKC
Yüzde 9.56 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 864, 159 adet işlem