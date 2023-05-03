***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 12:03
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146199
BIST
14:134.412
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -94,46
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:1319,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:1321,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1346
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:131.262,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.262,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:11
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.621.437
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.414.081
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,83
|83.225.977
|% 7,58
|
|ISMEN
|44,36
|92.344.597
|% 6,38
|
|CRDFA
|3,42
|13.608.477
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.280.566
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.612.107
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.033.563
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|44.359.925
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,85
|4.463.809.474
|% -1,39
|
|THYAO
|125,80
|2.209.073.910
|% -0,40
|
|EREGL
|31,20
|1.438.497.805
|% -3,23
|
|KOZAL
|16,29
|1.399.170.214
|% -8,53
|
|TUPRS
|65,65
|1.224.995.935
|% 0,46
|
|KOZAL
|16,29
|1.399.170.214
|% -8,53
|
|EKGYO
|5,49
|462.559.190
|% -4,52
|
|YKBNK
|9,21
|558.571.912
|% -1,50
|
|EUPWR
|77,85
|4.463.809.474
|% -1,39
|
|ISCTR
|10,62
|491.455.728
|% -0,84
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4719
|19,4791
|% 0,09
|
|Euro
|21,5167
|21,5335
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2850
|24,4068
|% 0,39
|
|Frank
|21,8145
|21,9460
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|