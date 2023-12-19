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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2023 20:00
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemlerine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Sistem Pazarlama A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 173.760.000
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 66.240.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 240.000.000 TL 0 TL 0 TL 240.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklıkları Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.'yi ve Sistem Pazarlama A.Ş.'yi "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.11.2023 tarihinde yapılan başvuru, Kurul'un 14.12.2023 tarih ve 78/1693 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurulca onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227177


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