***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli ve 2020/32 karar numaralı toplantısı sonucunda Şirketimiz paylarının ilk halka arzında gelen talebin satışa konu olan tutardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu olan 2.250.000 TL nominal değerli 2.250.000 adet A grubu payın satışı ile birlikte A grubundan B grubuna dönüştürülmesi sonucunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin fiili duruma uyarlanması için, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. maddesini içeren , esas sözleşme tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmiş ve onaylı belgeler 22.04.2021 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. maddesini içeren esas sözleşme tadil metninin Ticaret Bakanlığı onayı için bugün (22.04.2021) başvuru belgeleri ilgili bakanlığa gönderilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930657BIST