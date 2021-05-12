***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2021AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı 1.Çeyrek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936317BIST