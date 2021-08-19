***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 675.296.106 470.951.084 347.930.398 218.191.532Satışların Maliyeti20 -437.388.718 -319.470.583 -215.287.712 -143.936.028TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)237.907.388 151.480.501 132.642.686 74.255.504BRÜT KAR (ZARAR)237.907.388 151.480.501 132.642.686 74.255.504Genel Yönetim Giderleri21 -35.081.669 -18.428.237 -20.879.523 -9.760.105Pazarlama Giderleri21 -81.190.843 -40.645.159 -50.726.199 -16.165.794Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -2.261.023 -1.574.896 -1.158.347 -740.423Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 90.400.545 45.483.084 38.213.160 5.791.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -35.869.909 -27.641.658 -16.051.428 -395.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)173.904.489 108.673.635 82.040.349 52.986.071Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.1 218.777 3.731.004 101.785 3.190.932Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23.2 -170.700 -645.205 -170.700 -581.390Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23.3 -5.371.881 176.392 -2.293.482 785.103FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)168.580.685 111.935.826 79.677.952 56.380.716Finansman Gelirleri24 8.222.231 298.583 7.756.863 298.583Finansman Giderleri24 -54.301.609 -52.985.634 -28.894.791 -19.824.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.501.307 59.248.775 58.540.024 36.854.928Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.310.094 -8.384.214 -2.956.500 -4.926.960Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -16.035.574 -10.013.766 -2.529.996 -6.014.342Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.725.480 1.629.552 -426.504 1.087.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)109.191.213 50.864.561 55.583.524 31.927.968DÖNEM KARI (ZARARI)109.191.213 50.864.561 55.583.524 31.927.968Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 830.114 1.402.368 1.321.061 1.499.413Ana Ortaklık Payları108.361.099 49.462.193 54.262.463 30.428.555Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.832.527 67.668.447Dönem Karı (Zararı)109.191.213 50.864.561Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.168.665 64.734.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 17.802.189 7.969.462Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.519.875 3.414.046Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.1 -1.519.875 2.609.769Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 255.991Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.2 0 548.286Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.496.146 2.882.629Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.477.490 2.826.398Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 278.952 56.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 739.704 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.882.161 2.651.169Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 1.749.244Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.2 5.757.900 1.843.714Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.1 -3.875.739 -941.789Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25.025.349 44.708.239Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.969.447Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -2.969.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.371.882 -176.392İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler23.3 5.371.882 -176.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -2.694.739 8.384.214Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3 1.204.739 -1.402.368Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -48.077 -664.638Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13 -4.351.110 -62.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.203.541 -53.782.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.762.904 -59.366.068İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.1,27 470.766 3.772.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.1 -59.233.670 -63.138.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.567.156 4.186.682İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.1,27 2.130.452 5.854.663İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.1 -12.697.608 -1.667.981Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -77.753.962 1.163.550Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.1,27 -28.935.061 -3.784.552Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.908.934 -8.024.627İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.2,27 38.760 2.098.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.2 38.870.174 -10.123.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.187.312 1.547.582Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.954.392 9.041.432İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.3,27 -1.905.108 7.433.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.3 3.859.500 1.608.074Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.2 2.764.904 1.453.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.156.337 61.816.587Ödenen Faiz24 5.104.080 6.466.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.083.463 -481.112Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 10.054.879 -8.213.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11,12 -1.399.306 8.080.112YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-261.253.379 -36.832.727Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -2.046.000 -15.120.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5.2 0 -1.737.053Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.867.096 1.732.561Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.867.096 1.732.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.591.760 -24.722.642Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -60.435.685 -24.605.214Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12.2 -3.156.075 -117.428Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 3.014.407Verilen Nakit Avans ve Borçlar-197.482.715 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9.1 -197.482.715 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.177.944 12.950.233Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları39.275.774 19.416.607Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.3 39.275.774 20.067.847Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -651.240Ödenen Temettüler19 -24.993.750 0Ödenen Faiz24 -5.104.080 -6.466.374YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-214.242.908 43.785.953Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.106.337 2.404.730NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-205.136.571 46.190.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 231.838.486 5.179.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.701.915 51.370.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.1 26.701.915 231.838.486Ticari Alacaklar373.295.647 309.137.129İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.1,27 130.980 601.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.1 373.164.667 308.535.383Diğer Alacaklar17.617.767 10.745.098İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.1,27 0 1.223.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.1 17.617.767 9.521.595Türev Araçlar4.955.550 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 4.955.550 0Stoklar8 296.518.345 218.764.383Peşin Ödenmiş Giderler30.872.279 22.110.439İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1,27 20.000 58.038İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 30.852.279 22.052.401Diğer Dönen Varlıklar18.1 44.622.320 40.055.836ARA TOPLAM794.583.823 832.651.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR794.583.823 832.651.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar143.407 1.015.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.2,27 0 906.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.2 143.407 108.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.2 6.759.861 12.131.743Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.269.000 5.269.000Maddi Duran Varlıklar11 515.042.063 475.620.812Kullanım Hakkı Varlıkları5.109.772 1.255.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.127.811 22.191.930Şerefiye12.1 17.696.861 16.855.600Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.2 7.430.950 5.336.330Peşin Ödenmiş Giderler244.545.869 26.889.933İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1,27 5.430.238 2.879.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 239.115.631 24.010.156Ertelenmiş Vergi Varlığı25 16.736.569 15.292.100TOPLAM DURAN VARLIKLAR818.734.352 559.666.707TOPLAM VARLIKLAR1.613.318.175 1.392.318.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar142.953.009 96.524.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar142.953.009 96.524.702Banka Kredileri5.3 142.953.009 96.524.702Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları122.483.010 119.922.002İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları122.483.010 119.922.002Banka Kredileri5.3 118.738.154 116.616.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.3 2.613.034 2.252.705Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.131.822 1.053.206Ticari Borçlar197.070.524 152.403.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.2,27 4.381.902 4.343.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.2 192.688.622 148.060.548Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 11.207.432 9.020.120Diğer Borçlar14.086.560 12.132.168İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.3,27 4.112.505 6.017.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.3 9.974.055 6.114.555Türev Araçlar604.440 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 604.440 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 10.869.941 8.105.037Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 12.320.359 2.265.480Kısa Vadeli Karşılıklar4.934.487 3.915.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.986.600 3.246.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 947.887 668.935ARA TOPLAM516.529.762 404.289.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER516.529.762 404.289.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar108.693.279 93.381.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar108.693.279 93.381.471Banka Kredileri5.3 103.983.694 91.414.749Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.3 629.065 1.689.531Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar4.080.520 277.191Uzun Vadeli Karşılıklar7.191.612 5.836.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.191.612 5.836.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 47.502.726 48.752.996TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.387.617 147.970.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER679.917.379 552.259.700ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar922.332.213 831.466.342Ödenmiş Sermaye19 187.500.000 187.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 292.898.784 292.898.784Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.011.813 2.011.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)240.306.468 240.267.850Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)240.306.468 240.267.850Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 240.335.570 240.335.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -29.102 -67.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.614.320 8.154.416Yabancı Para Çevrim Farkları19 15.614.320 8.154.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.841.947 1.409.204Yasal Yedekler19 14.841.947 1.409.204Diğer Yedekler19 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 58.297.782 -25.416.521Net Dönem Karı veya Zararı108.361.099 122.140.796Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 11.068.583 8.592.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR933.400.796 840.058.378TOPLAM KAYNAKLAR1.613.318.175 1.392.318.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 2.011.813 -29.690 145.661.858 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529Transferler70.000.000 466.384 4.572.352 -75.038.736Dönem Karı (Zararı)49.462.193 49.462.193 1.402.368 50.864.561Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-193.767 94.673.712 2.404.730 96.884.675 1.193.764 98.078.439Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması352.021 352.021Dönem Sonu Bakiyeler1.409.204 2.500.000 -25.416.521 49.462.193 424.697.342 8.166.208 432.863.550Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 -67.720 240.335.570 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378Transferler13.432.743 108.708.053 -122.140.796Dönem Karı (Zararı)108.361.099 108.361.099 830.114 109.191.213Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.618 7.459.904 7.498.522 1.646.433 9.144.955Kar Payları-24.993.750 -24.993.750 -24.993.750Dönem Sonu Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 -29.102 240.335.570 15.614.320 14.841.947 2.500.000 58.297.782 108.361.099 922.332.213 11.068.583 933.400.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)109.191.213 50.864.561 55.583.524 31.927.968DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.618 94.479.945 86.631 94.661.632Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 0 121.780.400 0 121.780.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 48.273 -248.419 109.828 -15.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.655 -27.052.036 -23.197 -27.103.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -9.655 -27.052.036 -23.197 -27.103.281Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.106.337 3.598.494 5.293.079 933.212Yabancı Para Çevrim Farkları19 9.106.337 3.598.494 5.293.079 933.212DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.144.955 98.078.439 5.379.710 95.594.844TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.336.168 148.943.000 60.963.234 127.522.812Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 2.476.547 2.596.132 1.929.143 0Ana Ortaklık Payları115.859.621 146.346.868 59.034.091 127.522.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959463BIST