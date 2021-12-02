***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.12.2021 20:22
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.254.981.089 698.781.594 579.684.983 227.830.510
Satışların Maliyeti
21 -882.193.981 -466.357.513 -444.805.263 -146.886.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
372.787.108 232.424.081 134.879.720 80.943.580
BRÜT KAR (ZARAR)
372.787.108 232.424.081 134.879.720 80.943.580
Genel Yönetim Giderleri
22 -60.861.779 -30.139.066 -25.780.110 -11.710.829
Pazarlama Giderleri
22 -133.906.438 -58.041.131 -52.715.595 -17.395.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -3.826.660 -2.566.740 -1.565.637 -991.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 139.609.022 76.897.707 49.208.477 31.414.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -104.004.824 -47.070.462 -68.134.915 -19.428.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
209.796.429 171.504.389 35.891.940 62.830.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 54.965.651 3.809.579 54.746.874 78.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24.2 -170.700 -649.237 0 -4.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
24.3 -5.934.608 2.173.205 -562.726 1.996.813
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
258.656.772 176.837.936 90.076.088 64.902.110
Finansman Gelirleri
25 6.614.970 313.709 -1.607.262 15.126
Finansman Giderleri
25 -68.782.575 -96.493.031 -14.480.966 -43.507.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
196.489.167 80.658.614 73.987.860 21.409.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.745.692 -7.885.351 18.055.786 498.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -315.132 -11.700.162 15.720.442 -1.686.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 5.060.824 3.814.811 2.335.344 2.185.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.234.859 72.773.263 92.043.646 21.908.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.234.859 72.773.263 92.043.646 21.908.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -3.617.894 1.543.855 -4.448.008 141.487
Ana Ortaklık Payları
204.852.753 71.229.408 96.491.654 21.767.215
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,85360000 0,47490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.337.877 66.369.404
Dönem Karı (Zararı)
201.234.859 72.773.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.413.263 107.625.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12-13 34.366.776 16.570.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.614.734 2.318.187
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.1 -1.614.734 1.285.060
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 484.841
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.2 0 548.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.123.058 3.147.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -363.726 3.087.792
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.134.688 59.897
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.352.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.685.461 2.961.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 2.540.579
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.2 5.950.063 2.175.941
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.1 -4.264.602 -1.755.111
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.946.772 83.874.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.969.447
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -2.969.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.934.608 -2.173.205
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
24.3 5.934.608 -2.173.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 23.482.637 7.885.351
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3 177.462.454 -1.543.855
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -305.548 -739.181
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -2.668.221 -1.706.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-293.256.990 -120.099.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.260.795 -93.160.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.1-28 311.699 3.746.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.1 -172.572.494 -96.906.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.220.881 -2.011.393
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.1-28 -3.207.820 5.925.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.1 -52.013.061 -7.936.396
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 -170.605.642 -50.762.022
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.1-28 -70.806.101 -15.779.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.600.355 25.871.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2-28 -246.349 1.567.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2 147.846.704 24.304.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 11.305.964 3.619.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.590.650 11.669.309
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.3-28 -3.433.680 7.376.277
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.3 7.024.330 4.293.032
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.2 13.139.460 452.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.391.132 60.298.761
Ödenen Faiz
25 9.302.992 9.949.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 2.622.092 -919.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -2.265.480 -14.352.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12-13 -337.388.613 11.392.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-178.838.213 -53.742.040
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -178.303.715 -15.120.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5.2 0 -1.737.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.736.343 1.780.994
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 4.736.343 1.780.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.367.013 -41.565.981
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -85.632.682 -41.065.485
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13.2 -4.734.331 -500.496
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 2.900.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.463.969 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
103.560.141 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.1 103.560.141 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.924.207 25.536.682
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.307.008 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 -7.307.008 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
318.527.957 35.486.616
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.3 318.527.957 36.617.610
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -1.130.994
Ödenen Temettüler
20 -24.993.750 0
Ödenen Faiz
25 -9.302.992 -9.949.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.251.883 38.164.046
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 923.686 6.618.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.328.197 44.782.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.1 231.838.486 5.179.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.1 181.510.289 49.961.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1 181.510.289 231.838.486
Ticari Alacaklar
487.277.259 309.137.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1-28 290.046 601.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 486.987.213 308.535.383
Diğer Alacaklar
37.964.505 10.745.098
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1-28 4.249.416 1.223.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 33.715.089 9.521.595
Türev Araçlar
3.421.350 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 3.421.350 0
Stoklar
8 389.370.025 218.764.383
Peşin Ödenmiş Giderler
37.692.659 22.110.439
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1-28 71.694 58.038
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 37.620.965 22.052.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.573.878 0
Diğer Dönen Varlıklar
19.1 60.092.713 40.055.836
ARA TOPLAM
1.204.902.678 832.651.371
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 18.463.969 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.223.366.647 832.651.371
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.406.123 1.015.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.2-27 1.088.856 906.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.2 317.267 108.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.2 6.197.135 12.131.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.269.000 5.269.000
Maddi Duran Varlıklar
12 753.909.327 475.620.812
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.757.363 1.255.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
130.201.154 22.191.930
Şerefiye
13.1 17.696.861 16.855.600
Markalar
13.2 70.132.723 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.2 42.371.570 5.336.330
Peşin Ödenmiş Giderler
82.113.814 26.889.933
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1-28 16.726.878 2.879.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 65.386.936 24.010.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 28.958.567 15.292.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.012.812.483 559.666.707
TOPLAM VARLIKLAR
2.236.179.130 1.392.318.078
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
352.478.900 96.524.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
352.478.900 96.524.702
Banka Kredileri
5.3 352.478.900 96.524.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.572.365 119.922.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.572.365 119.922.002
Banka Kredileri
5.3 163.393.786 116.616.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.3 6.996.654 2.252.705
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.181.925 1.053.206
Ticari Borçlar
305.499.721 152.403.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.2-28 4.096.793 4.343.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2 301.402.928 148.060.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 20.326.084 9.020.120
Diğer Borçlar
15.722.818 12.132.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.3-28 2.583.933 6.017.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.3 13.138.885 6.114.555
Türev Araçlar
753.129 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 753.129 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 21.182.992 8.105.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 2.265.480
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.402.615 3.915.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.598.992 3.246.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.803.623 668.935
ARA TOPLAM
895.938.624 404.289.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
895.938.624 404.289.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
132.251.639 93.381.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
132.251.639 93.381.471
Banka Kredileri
5.3 118.013.837 91.414.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.3 10.470.660 1.689.531
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.767.142 277.191
Ticari Borçlar
454.387 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 454.387 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 61.505 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.987.009 5.836.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.987.009 5.836.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 85.902.100 48.752.996
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.656.640 147.970.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.595.264 552.259.700
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.003.710.204 831.466.342
Ödenmiş Sermaye
20 240.000.000 187.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -7.307.008 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 292.898.784 292.898.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.011.813 2.011.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.375.410 240.267.850
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
240.375.410 240.267.850
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 240.335.570 240.335.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 39.840 -67.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.738.723 8.154.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 7.738.723 8.154.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.148.955 1.409.204
Yasal Yedekler
20 22.148.955 1.409.204
Diğer Yedekler
20 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -1.509.226 -25.416.521
Net Dönem Karı veya Zararı
204.852.753 122.140.796
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 109.873.662 8.592.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.113.583.866 840.058.378
TOPLAM KAYNAKLAR
2.236.179.130 1.392.318.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 2.011.813 145.661.858 -29.690 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529
Transferler
70.000.000 466.384 4.572.352 -75.038.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.673.712 -219.883 6.618.186 71.229.408 172.301.423 3.939.014 176.240.437
Dönem Karı (Zararı)
71.229.408 71.229.408 1.543.855 72.773.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.673.712 -219.883 6.618.186 101.072.015 2.395.159 103.467.174
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
352.021 352.021
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 2.011.813 240.335.570 -249.573 8.831.996 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 71.229.408 450.651.897 9.509.090 460.160.987
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -67.720 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378
Transferler
52.500.000 13.432.743 56.208.053 -122.140.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.560 -415.693 204.852.753 204.544.620 -2.278.515 202.266.105
Dönem Karı (Zararı)
204.852.753 204.852.753 -3.617.894 201.234.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.560 -415.693 -308.133 1.339.379 1.031.246
Kar Payları
-24.993.750 -24.993.750 -24.993.750
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.307.008 7.307.008 -7.307.008 -7.307.008 -7.307.008
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
103.560.141 103.560.141
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 -7.307.008 292.898.784 2.011.813 240.335.570 39.840 7.738.723 22.148.955 2.500.000 -1.509.226 204.852.753 1.003.710.204 109.873.662 1.113.583.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.234.859 72.773.263 92.043.646 21.908.702
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.031.246 101.072.015 -8.113.709 2.993.576
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 0 121.780.400 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 134.450 -281.899 86.177 -33.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
896.796 -20.426.486 -8.199.886 3.027.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -26.890 -27.044.672 -17.235 7.364
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
923.686 6.618.186 -8.182.651 3.019.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.031.246 101.072.015 -8.113.709 2.993.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.266.105 173.845.278 83.929.937 24.902.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.278.515 3.939.014 -4.755.062 1.342.882
Ana Ortaklık Payları
204.544.620 169.906.264 88.684.999 23.559.396
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980754
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