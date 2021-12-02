***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.254.981.089 698.781.594 579.684.983 227.830.510Satışların Maliyeti21 -882.193.981 -466.357.513 -444.805.263 -146.886.930TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)372.787.108 232.424.081 134.879.720 80.943.580BRÜT KAR (ZARAR)372.787.108 232.424.081 134.879.720 80.943.580Genel Yönetim Giderleri22 -60.861.779 -30.139.066 -25.780.110 -11.710.829Pazarlama Giderleri22 -133.906.438 -58.041.131 -52.715.595 -17.395.972Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -3.826.660 -2.566.740 -1.565.637 -991.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 139.609.022 76.897.707 49.208.477 31.414.623Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -104.004.824 -47.070.462 -68.134.915 -19.428.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)209.796.429 171.504.389 35.891.940 62.830.754Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 54.965.651 3.809.579 54.746.874 78.575Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24.2 -170.700 -649.237 0 -4.032Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar24.3 -5.934.608 2.173.205 -562.726 1.996.813FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)258.656.772 176.837.936 90.076.088 64.902.110Finansman Gelirleri25 6.614.970 313.709 -1.607.262 15.126Finansman Giderleri25 -68.782.575 -96.493.031 -14.480.966 -43.507.397SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)196.489.167 80.658.614 73.987.860 21.409.839Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.745.692 -7.885.351 18.055.786 498.863Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -315.132 -11.700.162 15.720.442 -1.686.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 5.060.824 3.814.811 2.335.344 2.185.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)201.234.859 72.773.263 92.043.646 21.908.702DÖNEM KARI (ZARARI)201.234.859 72.773.263 92.043.646 21.908.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 -3.617.894 1.543.855 -4.448.008 141.487Ana Ortaklık Payları204.852.753 71.229.408 96.491.654 21.767.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,85360000 0,47490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-149.337.877 66.369.404Dönem Karı (Zararı)201.234.859 72.773.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler270.413.263 107.625.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12-13 34.366.776 16.570.598Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.614.734 2.318.187Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.1 -1.614.734 1.285.060Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 484.841Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.2 0 548.286Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.123.058 3.147.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -363.726 3.087.792Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.134.688 59.897Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 1.352.096Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.685.461 2.961.409Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 2.540.579Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.2 5.950.063 2.175.941Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.1 -4.264.602 -1.755.111Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.946.772 83.874.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.969.447Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -2.969.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.934.608 -2.173.205İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler24.3 5.934.608 -2.173.205Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 23.482.637 7.885.351Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3 177.462.454 -1.543.855Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -305.548 -739.181Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -2.668.221 -1.706.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-293.256.990 -120.099.817Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-172.260.795 -93.160.011İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.1-28 311.699 3.746.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.1 -172.572.494 -96.906.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.220.881 -2.011.393İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.1-28 -3.207.820 5.925.003İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.1 -52.013.061 -7.936.396Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)8 -170.605.642 -50.762.022Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.1-28 -70.806.101 -15.779.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler147.600.355 25.871.734İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.2-28 -246.349 1.567.476İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.2 147.846.704 24.304.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 11.305.964 3.619.847Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.590.650 11.669.309İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.3-28 -3.433.680 7.376.277İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.3 7.024.330 4.293.032Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.2 13.139.460 452.398Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları178.391.132 60.298.761Ödenen Faiz25 9.302.992 9.949.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 2.622.092 -919.459Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -2.265.480 -14.352.124Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12-13 -337.388.613 11.392.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-178.838.213 -53.742.040Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -178.303.715 -15.120.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5.2 0 -1.737.053Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.736.343 1.780.994Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 4.736.343 1.780.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-90.367.013 -41.565.981Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -85.632.682 -41.065.485Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13.2 -4.734.331 -500.496Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 2.900.000Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-18.463.969 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar103.560.141 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9.1 103.560.141 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI276.924.207 25.536.682İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.307.008 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 -7.307.008 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları318.527.957 35.486.616Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.3 318.527.957 36.617.610Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -1.130.994Ödenen Temettüler20 -24.993.750 0Ödenen Faiz25 -9.302.992 -9.949.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.251.883 38.164.046Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 923.686 6.618.186NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.328.197 44.782.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.1 231.838.486 5.179.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.1 181.510.289 49.961.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.1 181.510.289 231.838.486Ticari Alacaklar487.277.259 309.137.129İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.1-28 290.046 601.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.1 486.987.213 308.535.383Diğer Alacaklar37.964.505 10.745.098İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.1-28 4.249.416 1.223.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.1 33.715.089 9.521.595Türev Araçlar3.421.350 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar14 3.421.350 0Stoklar8 389.370.025 218.764.383Peşin Ödenmiş Giderler37.692.659 22.110.439İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1-28 71.694 58.038İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 37.620.965 22.052.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.573.878 0Diğer Dönen Varlıklar19.1 60.092.713 40.055.836ARA TOPLAM1.204.902.678 832.651.371Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 18.463.969 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.223.366.647 832.651.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.406.123 1.015.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.2-27 1.088.856 906.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.2 317.267 108.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.2 6.197.135 12.131.743Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.269.000 5.269.000Maddi Duran Varlıklar12 753.909.327 475.620.812Kullanım Hakkı Varlıkları4.757.363 1.255.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar130.201.154 22.191.930Şerefiye13.1 17.696.861 16.855.600Markalar13.2 70.132.723 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.2 42.371.570 5.336.330Peşin Ödenmiş Giderler82.113.814 26.889.933İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1-28 16.726.878 2.879.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 65.386.936 24.010.156Ertelenmiş Vergi Varlığı26 28.958.567 15.292.100TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.012.812.483 559.666.707TOPLAM VARLIKLAR2.236.179.130 1.392.318.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar352.478.900 96.524.702İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar352.478.900 96.524.702Banka Kredileri5.3 352.478.900 96.524.702Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları171.572.365 119.922.002İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları171.572.365 119.922.002Banka Kredileri5.3 163.393.786 116.616.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.3 6.996.654 2.252.705Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.181.925 1.053.206Ticari Borçlar305.499.721 152.403.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.2-28 4.096.793 4.343.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.2 301.402.928 148.060.548Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 20.326.084 9.020.120Diğer Borçlar15.722.818 12.132.168İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.3-28 2.583.933 6.017.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.3 13.138.885 6.114.555Türev Araçlar753.129 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar14 753.129 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 21.182.992 8.105.037Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 2.265.480Kısa Vadeli Karşılıklar8.402.615 3.915.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.598.992 3.246.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.803.623 668.935ARA TOPLAM895.938.624 404.289.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER895.938.624 404.289.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar132.251.639 93.381.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar132.251.639 93.381.471Banka Kredileri5.3 118.013.837 91.414.749Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.3 10.470.660 1.689.531Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar3.767.142 277.191Ticari Borçlar454.387 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 454.387 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 61.505 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.987.009 5.836.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.987.009 5.836.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 85.902.100 48.752.996TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.656.640 147.970.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.122.595.264 552.259.700ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.003.710.204 831.466.342Ödenmiş Sermaye20 240.000.000 187.500.000Geri Alınmış Paylar (-)20 -7.307.008 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 292.898.784 292.898.784Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.011.813 2.011.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)240.375.410 240.267.850Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)240.375.410 240.267.850Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 240.335.570 240.335.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 39.840 -67.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.738.723 8.154.416Yabancı Para Çevrim Farkları20 7.738.723 8.154.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.148.955 1.409.204Yasal Yedekler20 22.148.955 1.409.204Diğer Yedekler20 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -1.509.226 -25.416.521Net Dönem Karı veya Zararı204.852.753 122.140.796Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 109.873.662 8.592.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.113.583.866 840.058.378TOPLAM KAYNAKLAR2.236.179.130 1.392.318.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 2.011.813 145.661.858 -29.690 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529Transferler70.000.000 466.384 4.572.352 -75.038.736Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)94.673.712 -219.883 6.618.186 71.229.408 172.301.423 3.939.014 176.240.437Dönem Karı (Zararı)71.229.408 71.229.408 1.543.855 72.773.263Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)94.673.712 -219.883 6.618.186 101.072.015 2.395.159 103.467.174Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması352.021 352.021Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 2.011.813 240.335.570 -249.573 8.831.996 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 71.229.408 450.651.897 9.509.090 460.160.987Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -67.720 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378Transferler52.500.000 13.432.743 56.208.053 -122.140.796Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)107.560 -415.693 204.852.753 204.544.620 -2.278.515 202.266.105Dönem Karı (Zararı)204.852.753 204.852.753 -3.617.894 201.234.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)107.560 -415.693 -308.133 1.339.379 1.031.246Kar Payları-24.993.750 -24.993.750 -24.993.750Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.307.008 7.307.008 -7.307.008 -7.307.008 -7.307.008Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması103.560.141 103.560.141Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 -7.307.008 292.898.784 2.011.813 240.335.570 39.840 7.738.723 22.148.955 2.500.000 -1.509.226 204.852.753 1.003.710.204 109.873.662 1.113.583.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)201.234.859 72.773.263 92.043.646 21.908.702DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.031.246 101.072.015 -8.113.709 2.993.576Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 0 121.780.400 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 134.450 -281.899 86.177 -33.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler896.796 -20.426.486 -8.199.886 3.027.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -26.890 -27.044.672 -17.235 7.364Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi923.686 6.618.186 -8.182.651 3.019.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.031.246 101.072.015 -8.113.709 2.993.576TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)202.266.105 173.845.278 83.929.937 24.902.278Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.278.515 3.939.014 -4.755.062 1.342.882Ana Ortaklık Payları204.544.620 169.906.264 88.684.999 23.559.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980754BIST