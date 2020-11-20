***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin 19.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889462BIST