***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin ekleri bilginize sunulmaktadır.Saygılarımızla,Ek 1 - Şirket Esas SözleşmesiEk 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç YönergesiEk 3 - 31.12.2017 - 2018 - 2019 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889463BIST