***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI FAALİYET DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIMI İLE İLGİLİ GENEL KURUL SONUCU HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 Peşin 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 Peşin 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 25.06.2021 29.06.2021 28.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 38.010.000 28B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 14.490.000 28Ek Açıklamalar- 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararına istinaden 2020 yılı finansal sonuçlarına göre,-2020 yılı net dağıtılabilir kârımızdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına,-Dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik kısmının B grubu olarak, B grubu hisselere ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak dağıtılmasına,Ödenmiş sermayemizin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 187.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 624.498* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 129.181.259 97.155.8134. Vergiler ( - ) 5.811.284 3.026.5415. Net Dönem Kârı 122.140.796 94.129.2726. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 25.416.521 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.706.464 4.706.4648. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.017.811 89.422.808Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.942.36110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 93.960.17211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 61.875.000* Nakit 9.375.000* Bedelsiz 52.500.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 15.625.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.458.51717. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 6.059.294 3.918.02720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GRUBU Grubu 15.385.000 38.010.000 58,03 0,3933 39,3333B GRUBU Grubu 5.865.000 14.490.000 22,12 0,3933 39,3333TOPLAM 21.250.000 52.500.000 80,15 0,3933 39,3333Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940252BIST