***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA KARAR VERİLEN KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 Peşin 0,1791666 17,91666 10 0,1612499 16,12499B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 Peşin 0,1791666 17,91666 10 0,1612499 16,12499Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.07.2022 07.07.2022 06.07.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 0 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 7.460.143 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 43.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,179166 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,9166) kısmının, (net 38.700.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,1612494 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %16,12494) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 14.348.511,2 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ilişkin kararı okunmuş, okunmuş olan karar teklifi ve toplantı başkanlığına verilen nakit temettü ödeme tarihinin 5 Temmuz 2022 olması yönündeki önerge oylamaya sunulmuş, önergenin ve kar dağıtımının kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 240.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.403.716Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 109.180.610 168.625.0454. Vergiler ( - ) 32.228.519 19.422.1825. Net Dönem Kârı 161.812.082 149.202.8636. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.460.143 7.460.1438. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 154.351.939 141.742.720Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.133.17310. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 155.485.11211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 12.000.000* Nakit 12.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 31.000.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 14.348.51117. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 98.136.601 84.394.20920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036605BIST