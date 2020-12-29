***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika Binası ve ArsasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüManisi İli, Akhisar İlçesi Kapaklı Mah. Çubukçalı Mevkii, 123 Ada 11 Parsel / 15.539,71 metrekareAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli14.000.000 (KDV Hariç)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%7,47Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,32Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,03Alım Koşulları%76'sı peşin, kalan kısım 2021 yılı ilk 6 ay içerisinde aylık taksitlerle ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriDevam eden yatırımlarımız ve ilerleyen dönemde planladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak Akhisar'daki mevcut fabrikamızın yanında bulunan 7.000 metrekare kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır.Karşı TarafAsarav Yurt İşletmeciliği Emlakçılık Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFiyat piyasa koşulları içerisinde pazarlık sonucu belirlendiğinden değerleme raporu hazırlanmamıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, devam eden ve ilerleyen dönemde planlanan yeni yatırımlarımız kapsamında Akhisar'da yer alan mevcut 16.000 metrekare kapalı alanlı yumuşak şeker üretimi yapan fabrikamızın yanındaki yaklaşık 7.000 metrekarelik kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır. Akhisar bölgesinin sağladığı düşük operasyonel maliyet ve teşvik avantajları dolayısıyla ilerleyen dönemde yurt içi yatırımlarının tamamını Akhisar bölgesinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bölgesel avantajlar sayesinde üretim ağırlığının Akhisar'a kaymasının FAVÖK marjlarımızı da olumlu yönde etkileyeceğini öngörmekteyiz.Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895389BIST