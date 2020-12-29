***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
29.12.2020 12:40
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası ve Arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Manisi İli, Akhisar İlçesi Kapaklı Mah. Çubukçalı Mevkii, 123 Ada 11 Parsel / 15.539,71 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
14.000.000 (KDV Hariç)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%7,47
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,32
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,03
Alım Koşulları
%76'sı peşin, kalan kısım 2021 yılı ilk 6 ay içerisinde aylık taksitlerle ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Devam eden yatırımlarımız ve ilerleyen dönemde planladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak Akhisar'daki mevcut fabrikamızın yanında bulunan 7.000 metrekare kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır.
Karşı Taraf
Asarav Yurt İşletmeciliği Emlakçılık Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat piyasa koşulları içerisinde pazarlık sonucu belirlendiğinden değerleme raporu hazırlanmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, devam eden ve ilerleyen dönemde planlanan yeni yatırımlarımız kapsamında Akhisar'da yer alan mevcut 16.000 metrekare kapalı alanlı yumuşak şeker üretimi yapan fabrikamızın yanındaki yaklaşık 7.000 metrekarelik kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır. Akhisar bölgesinin sağladığı düşük operasyonel maliyet ve teşvik avantajları dolayısıyla ilerleyen dönemde yurt içi yatırımlarının tamamını Akhisar bölgesinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bölgesel avantajlar sayesinde üretim ağırlığının Akhisar'a kaymasının FAVÖK marjlarımızı da olumlu yönde etkileyeceğini öngörmekteyiz.
Yatırımlarımızla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895389
BIST