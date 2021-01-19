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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2021 09:03



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirketimiz gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerimize uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzalamıştır.
Bu kapsamda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, bağlayıcı hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 15 Mart 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903171


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KERVN 1,65 887.717 % 10,00  
TMPOL 14,97 12.054.210 % 9,99  
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Altın Ons 1.839 1.839 1,78  
Altın Gr. 442 443 0,65  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,13 25,17 0,22  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,06  
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