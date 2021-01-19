***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 09:03
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirketimiz gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerimize uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzalamıştır.
Bu kapsamda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, bağlayıcı hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 15 Mart 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903171
BIST
10:231.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.570
10:237,4643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4549
10:239,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0170
10:23441,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 441,63
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:21
|INTEM
|60,50
|8.272.909
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.054.210
|% 9,99
|
|PKENT
|1.302,80
|1.115.265
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|INVEO
|81,40
|18.529.739
|% -4,96
|
|FRIGO
|21,50
|92.994
|% -4,44
|
|KRVGD
|15,37
|60.685.257
|% -4,24
|
|SISE
|8,12
|538.883.507
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,22
|415.953.067
|% -0,69
|
|THYAO
|13,44
|254.561.227
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,50
|250.703.536
|% 0,00
|
|EREGL
|16,00
|119.255.123
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,50
|250.703.536
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|538.883.507
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,22
|415.953.067
|% -0,69
|
|YGYO
|2,16
|89.137.692
|% 9,09
|
|YYAPI
|2,75
|94.581.083
|% 7,42
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4574
|7,4614
|% -0,16
|
|Euro
|9,0204
|9,0265
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,1272
|10,1780
|% -0,04
|
|Frank
|8,3516
|8,4019
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% -0,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,78
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|0,39
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 37 artarak (% 0.79 ) 1, 696
-
10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
10:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KERVN, MERIT
-
10:35XU100
Endeks 1, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 4, 102.00 milyon TL de
-
10:35MMCAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 140 adet işlem