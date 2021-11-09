***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 11:09
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz 30.06.2021 tarihinde Polonya'da ZPC Otmuchow SA ve PWC Odra SA şirketlerinin satın alımını tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren ilk defa finansal tablolarımıza konsolide olacak bu şirketlerimizin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarımıza konsolide edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu şirketlerimizin konsolidasyona ilk kez girecek olması sebebiyle süreç daha uzun sürmektedir. Konsolidasyon çalışmalarının tamamlanması akabinde finansal tablolarımız kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976174
BIST
11:311.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:319,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0486
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:3111,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0574
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:31570,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,90
|Açılış
|: 570,52
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:31
|TSPOR
|6,18
|24.579.906
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,78
|69.473.860
|% 8,18
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,20
|19.280.966
|% 6,06
|
|ERSU
|4,64
|29.536.356
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|7.590.993
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,49
|18.318.764
|% -7,26
|
|KARYE
|13,52
|101.150.054
|% -6,37
|
|YATAS
|13,27
|20.645.201
|% -4,81
|
|SISE
|9,33
|1.112.847.858
|% 4,01
|
|PETKM
|6,89
|772.413.558
|% 1,03
|
|THYAO
|18,28
|756.124.268
|% 1,27
|
|GARAN
|10,73
|678.330.382
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,10
|676.669.458
|% 1,97
|
|YKBNK
|3,10
|676.669.458
|% 1,97
|
|SISE
|9,33
|1.112.847.858
|% 4,01
|
|PETKM
|6,89
|772.413.558
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|126.942.372
|% 2,03
|
|GARAN
|10,73
|678.330.382
|% -0,46
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7231
|9,7262
|% 0,50
|
|Euro
|11,2698
|11,2798
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,1605
|13,2265
|% 0,53
|
|Frank
|10,6092
|10,6731
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5871
|2,6001
|% 0,55
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,86
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,65
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,31
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,26
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:43ETYAT
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 861 adet işlem
-
11:41TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 971, 407 adet işlem
-
11:40ARENA
Yüzde 4.08 oranında artışla 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 949 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 8, 670.00 milyon TL de
-
11:37GSDDE
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 484, 796 adet işlem