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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 11:09
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bilindiği üzere Şirketimiz 30.06.2021 tarihinde Polonya'da ZPC Otmuchow SA ve PWC Odra SA şirketlerinin satın alımını tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren ilk defa finansal tablolarımıza konsolide olacak bu şirketlerimizin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarımıza konsolide edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu şirketlerimizin konsolidasyona ilk kez girecek olması sebebiyle süreç daha uzun sürmektedir. Konsolidasyon çalışmalarının tamamlanması akabinde finansal tablolarımız kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976174


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TSPOR 6,18 24.579.906 % 9,96  
DOBUR 84,55 1.367.427 % 9,95  
VERTU 27,78 69.473.860 % 8,18  
KSTUR 228,10 38.777 % 6,84  
GSDDE 4,20 19.280.966 % 6,06  
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Sterlin 13,1605 13,2265 % 0,53  
Frank 10,6092 10,6731 % 0,54  
Riyal 2,5871 2,6001 % 0,55  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 0,86  
Altın Gr. 571 571 3,02  
Cumhuriyet 3.770 3.827 29,00  
Tam 3.752 3.846 0,65  
Yarım 1.813 1.860 0,31  
Çeyrek 910 930 0,16  
Gümüş.Ons 24,37 24,39 -0,08  
Gümüş Gr. 7,61 7,63 0,00  
B. Petrol 83,69 83,69 0,26  
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