***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz 30.06.2021 tarihinde Polonya'da ZPC Otmuchow SA ve PWC Odra SA şirketlerinin satın alımını tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren ilk defa finansal tablolarımıza konsolide olacak bu şirketlerimizin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarımıza konsolide edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu şirketlerimizin konsolidasyona ilk kez girecek olması sebebiyle süreç daha uzun sürmektedir. Konsolidasyon çalışmalarının tamamlanması akabinde finansal tablolarımız kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976174BIST