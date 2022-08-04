***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 21:07
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2022 tarihinde gerçekleştirdiği analist toplantısına ilişkin 2022 yılı revize beklentilerini de içeren sunumun İngilizce versiyonu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052096
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1879
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4300
En Düşük
18,2123
18:051.034,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.034,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.034,81
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9259
|17,9479
|% 0,12
|
|Euro
|18,3772
|18,4299
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,7565
|21,8656
|% 0,22
|
|Frank
|18,6986
|18,8112
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7579
|4,7818
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|28,34
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|16,69
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.912
|6.996
|93,00
|
|Yarım
|3.368
|3.420
|45,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,11
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-2,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO