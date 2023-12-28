***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaklaşık 2 senedir devam eden İstanbul'daki üretim tesisinin Akhisar'da yapılmış olan yeni fabrikaya taşınması süreci 28.12.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.2024 yılının başı itibarıyla Akhisar'daki üretim tesislerimiz yıllık yaklaşık 70.000 ton üretim kapasitesi ile Kervan Gıda'nın global anlamda en yüksek kapasiteli üretim üssü haline gelecektir. Türkiye'deki yumuşak şeker üretim tesislerinin tek bir lokasyonda toplanması üretim verimliliği, varlıkların optimizasyonu ve lojistik yönetimi anlamında Şirketimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Bahsedilen katkıların yıllık konsolide FAVÖK marjımıza etkisinin yaklaşık 80 – 100 baz puan arasında olması öngörülmektedir.Taşınma sürecinin tamamlanmasına ek olarak 01.09.2023 tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz güneş enerji santrali yatırımına ilişkin yapım süreçleri devam etmektedir. 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla santralinin tamamının devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca bu yatırımın da yıllık konsolide FAVÖK marjımıza katkısının 150 – 170 baz puan arasında olması öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230057BIST