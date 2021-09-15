***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İHRAÇ BELGESİ VE ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 187.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 135.750.000 38.010.000,000 28,00000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 NâmaB GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 51.750.000 14.490.000,000 28,00000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 187.500.000 52.500.000,000 28,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021SPK Başvuru Tarihi 13.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 52.500.000 TL'si 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için 13.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı başvuru onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2021 tarih ve 2021/44 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.15.09.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni elimize ulaşmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 KRVGD ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 KRVGD ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964025BIST