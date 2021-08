***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUçantay Gıda San. Tic. A.Ş. Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTarıcho Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş. Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSistem Pazarlama A.Ş. İç Piyasaya Satış ve Pazarlama 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. İç Piyasaya Satış ve Pazarlama 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. İç Piyasaya Satış ve Pazarlama 5200000 5200000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkRüzgar Dağıtım Pazarlama A.Ş. İç piyasaya satış ve pazarlama 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHisar Dağıtım Pazarlama A.Ş. İç piyasaya satış ve pazarlama 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEfe Ankara Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İç piyasaya satış ve pazarlama 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDünya93 Dış Ticaret A.Ş. Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKervan USA LLC Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 1200000 600000 USD 50 Bağlı OrtaklıkKervan Gıda UK Limited Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 2660000 2660000 GBP 100 Bağlı OrtaklıkErti Food Handels GMBH Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 55555 30555 EUR 55 Bağlı OrtaklıkKervan RS Limited Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 250000 250000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkKervan International AB Yurt dışı holding 25000 25000 SEK 100 Bağlı OrtaklıkTornellon Investments s.p. z.o.o. Yurt dışı yatırım şirketi 58468600 58468600 PLN 100 Bağlı OrtaklıkZPC Otmuchow S.A. Yumuşak şeker, çikolatalı ürün üretimi 5099300 3310975 PLN 64,93 Bağlı OrtaklıkPWC Odra S.A. Çikolatalı ürün üretimi 25625261 18760254 PLN 73,21 Bağlı OrtaklıkHappy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. Gıda Takviyeli Ürünleri Satış ve Pazarlama 3000000 1800000 TRY 60 Bağlı OrtaklıkMatik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş. Otomat Hizmetleri 46800000 11700000 TRY 25 İştirakTeam Lojistik Hizmetleri A.Ş. Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama 9000000 2700000 TRY 30 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954059BIST