***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMuhammed Yusuf Çezik Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Raporlama Sorumlusu 13.07.2020 +90 (212) 875 76 90 muhammed.cezik@kervangida.comÖzlem Nazlı Arıkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.11.2021 0(212)8757690 ozlem.nazli.arikan@kervangida.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Lisansı/Kurumsal Yönetim Lisansı/Derecelendirme Lisansı/Türev Araçlar LisansıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA GRUBU Nama 1 TRY 173760000 TRY 72,4 Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB GRUBU Nama 1 TRY 66240000 TRY 27,6 İmtiyaz yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Bulunmamaktadır. Hayır 8.6 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.MAHMUT KOÇUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.8 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFİKRET BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.08.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı Hayır 8.2 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.BURHAN BAŞAR 22.10.2020 Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi 8.6 A Bulunmamaktadır.MEHMET KOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıÖMER YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 22.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURHAN BAŞAR Genel Müdür Yönetici Genel Müdürlük Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ÜyesiOĞUZ AY Pazarlama ve Strateji Grup Başkanı Yönetici Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı Bulunmamaktadır.EDİZ KABOĞLU Satış Grup Başkanı Yönetici YOK Satış Grup Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974619BIST