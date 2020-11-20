***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
20.11.2020 22:13
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz edilmesi planlanmaktadır.
Halka arz edilecek paylar 26 ile 27 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır. Bu kapsamda Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
Payların Türkiye'deki muhtemel halka arzına ilişkin izahname www.kap.org.tr, www.kervangida.com ve www.oyakyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889468
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
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|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
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|Açılış
|: 7,6650
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6130
|7,6195
|% 0,92
|
|Euro
|9,0184
|9,0425
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,0830
|10,1335
|% 0,93
|
|Frank
|8,3215
|8,3717
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0242
|2,0344
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|6,84
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,27
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,09
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,60
|
Seans Raporu
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17:59CMBTN
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17:58
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında