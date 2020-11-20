***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz edilmesi planlanmaktadır.Halka arz edilecek paylar 26 ile 27 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır. Bu kapsamda Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.Payların Türkiye'deki muhtemel halka arzına ilişkin izahname www.kap.org.tr, www.kervangida.com ve www.oyakyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.Bilgilerinize sunarız,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889468BIST