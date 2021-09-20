***KRVGD* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.09.2021 09:11
***KRVGD******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRVGD, LKMNH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E %28 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,406 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1111111 TL Teorik Fiyat: 11,189 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964429
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0712
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:5910,2218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0816
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:59489,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,91
|Açılış
|: 489,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
490,17
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRVGD
|15,88
|6.586.989
|% 27,60
|
|LKMNH
|11,30
|9.447.276
|% 5,67
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|YGGYO
|14,97
|11.971.289
|% 0,00
|
|TRILC
|13,87
|81.463.990
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7185
|8,7228
|% 0,88
|
|Euro
|10,2173
|10,2277
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8644
|11,9239
|% 0,21
|
|Frank
|9,2789
|9,3347
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% 0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,67
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,01
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,43
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında