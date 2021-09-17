***KRVGD* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KRVGD******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KRVGD, LKMNH20.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1111111 0,0944444Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKERVAN GIDA KRVGD 28,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964298BIST