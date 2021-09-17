***KRVGD* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.09.2021 16:48
***KRVGD******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD, LKMNH
20.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1111111 0,0944444
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KERVAN GIDA KRVGD 28,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964298
BIST
17:041.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
17:048,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0826
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
17:0410,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0555
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
17:04485,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,85
|Açılış
|: 485,37
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TEZOL
|18,44
|12.925.370
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.324.642
|% 9,95
|
|OYLUM
|7,38
|13.344.666
|% 7,89
|
|AKYHO
|2,66
|24.278.829
|% 7,69
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|261.937.479
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.049.099
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|75.457.404
|% -9,48
|
|NUGYO
|15,04
|30.781.344
|% -7,27
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|THYAO
|12,79
|1.384.983.687
|% 2,57
|
|GARAN
|9,46
|1.050.730.677
|% -0,42
|
|YEOTK
|53,00
|469.921.836
|% 2,32
|
|EREGL
|17,06
|432.284.078
|% -0,29
|
|TUPRS
|109,30
|405.507.934
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,47
|370.246.226
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.050.730.677
|% -0,42
|
|THYAO
|12,79
|1.384.983.687
|% 2,57
|
|IHGZT
|1,05
|75.457.404
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,77
|371.016.614
|% -1,46
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6051
|8,6084
|% 0,97
|
|Euro
|10,1084
|10,1144
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,8071
|11,8663
|% 0,74
|
|Frank
|9,2169
|9,2724
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% 0,89
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-6,03
|
|Altın Gr.
|485
|485
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.197
|3.279
|23,86
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|11,54
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,77
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-1,06
|