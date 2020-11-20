***KRVGD* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KRVGD******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KRVGD]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin ekleri dikkatinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,Ek 8 - 30.09.2020 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889455BIST