***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.07.2020 16:50
***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
10.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM KSTUR 0,5512252 0,4685414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858243
BIST
17:20117.603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -1.109,12
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.603
17:206,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:207,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:20399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 399,84
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.973.106
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.946.512
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.576.665
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.693.446
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.324.415
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.458.490
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.930.080
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|THYAO
|11,72
|1.578.874.631
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,22
|765.853.359
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 0,42
|
|Frank
|7,2893
|7,3332
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,13
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,23
|
Seans Raporu
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