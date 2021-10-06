***KSTUR* *DENGE* *JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.10.2021 17:03
***KSTUR******DENGE******JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DENGE, JANTS, KSTUR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E YASEMİN BABAN 7.500.000,000
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İSMAİL AKBAĞ 3.312,500
KSTUR 3 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E MUSTAFA SEÇKİN 5.389,650
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967519
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05502,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 501,96
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8729
|% 0,03
|
|Euro
|10,2775
|10,2899
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0548
|12,1152
|% 0,32
|
|Frank
|9,5290
|9,5864
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3603
|2,3722
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-4,38
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
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17:56XU050
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17:56
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17:56
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