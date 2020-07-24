***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.07.2020 13:04
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necati Gelmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861582
BIST
14:24119.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 96,28
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
14:246,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
14:247,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
14:24416,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,72
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|54.218.834
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.632.316
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|39.514.258
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|156.841.562
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|13.932.552
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,26
|1.326.420.364
|% 0,34
|
|SISE
|6,57
|1.236.502.806
|% 4,29
|
|EKGYO
|2,34
|758.729.046
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,39
|458.162.315
|% 3,54
|
|ALKIM
|14,95
|446.626.935
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,34
|758.729.046
|% 0,43
|
|SISE
|6,57
|1.236.502.806
|% 4,29
|
|TRKCM
|4,39
|458.162.315
|% 3,54
|
|TSKB
|1,26
|103.492.509
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|145.924.251
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7052
|8,7489
|% 0,18
|
|Frank
|7,3731
|7,4175
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.738
|14,40
|
|Tam
|2.797
|2.812
|16,80
|
|Yarım
|1.358
|1.374
|7,20
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,22
|
Seans Raporu
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