***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 14:43
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necati Gelmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875099
BIST
16:531.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:537,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:538,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:53471,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:51
|EUKYO
|2,31
|8.229.756
|% 10,00
|
|RYSAS
|7,15
|147.284.812
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.620.016
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.988.405
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,66
|78.927.135
|% -8,50
|
|METUR
|5,49
|3.947.575
|% -8,50
|
|PETKM
|4,38
|1.332.551.180
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,13
|1.212.477.949
|% -0,63
|
|SISE
|6,40
|461.340.717
|% -0,47
|
|TUPRS
|81,70
|376.582.115
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,73
|342.609.878
|% 0,37
|
|PETKM
|4,38
|1.332.551.180
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,49
|208.519.807
|% 2,76
|
|ZOREN
|2,73
|342.609.878
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,84
|211.479.060
|% 0,55
|
|IHYAY
|1,24
|96.513.615
|% 1,64
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4837
|7,4905
|% 0,08
|
|Euro
|8,8720
|8,8813
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6169
|9,6652
|% 0,35
|
|Frank
|8,2271
|8,2767
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|