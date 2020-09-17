***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 14:13
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necati Gelmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875444
BIST
16:561.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:567,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:568,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
16:56471,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,12
|Açılış
|: 471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:54
|FMIZP
|111,10
|72.307.837
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,14
|725.578.291
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.087.164
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|440.537.706
|% -0,69
|
|JANTS
|214,40
|348.004.296
|% 3,88
|
|GARAN
|6,67
|345.856.032
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,14
|725.578.291
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,57
|267.056.784
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,06
|163.111.407
|% -2,75
|
|DOHOL
|2,25
|284.178.092
|% 1,81
|
|AVOD
|4,44
|544.087.164
|% 9,90
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5573
|7,5608
|% 0,75
|
|Euro
|8,9332
|8,9389
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,7203
|9,7690
|% 0,14
|
|Frank
|8,2710
|8,3208
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0097
|2,0198
|% 0,71
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-20,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.107
|3.184
|-12,67
|
|Yarım
|1.502
|1.540
|-6,14
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,14
|
Seans Raporu
16:54
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17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, KOZAA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 61 kaybederek (% -0.45 ) 1, 010
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, ETILR, TRKCM, ARTI, EMNIS, UZERB, RODRG, BRKO, KERVN, KSTUR
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17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, IZTAR, YONGA, EKIZ, EGCYH, MERIT, TACTR, TKURU