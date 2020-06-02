***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02/07/2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILINA AİT GENEL KURULYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe KUŞADASIAdres Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AydınGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması6 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirket 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ''6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'ncü Maddesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'' çerçevesinde Kar Dağıtımı ve Kar Dağıtım Tarihi konusundaki Yönetim Kurulu Önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - 2019 yılında boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için ,Yönetim Kurulunca yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine biilgi verilmesi, ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat , rehin , ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI22.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VEKALETNAME 202219.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 KUŞTUR AŞ 2019 GENEL KURUL ÇAĞRI22.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 28/03/2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının, 23/03/2020 tarih, 750 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile COVID-19 virüs salgını sebebiyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesi kararına istinaden,02/06/2020 tarih 753 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte de verilmiş olan gündem ile, 02/07/2020 Perşembe günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848588BIST