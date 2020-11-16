***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 14:08
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888645
BIST
14:001.301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
14:007,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0764
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:009,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1010
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:00470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,97
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DAGI
|8,80
|109.437.817
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.712.886
|% 10,00
|
|MARKA
|8,15
|4.570.113
|% 9,99
|
|DOAS
|31,92
|231.746.356
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|927.300
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,32
|272.804
|% -9,62
|
|GARAN
|9,04
|1.836.098.857
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,38
|1.009.979.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|639.364.851
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,38
|532.151.633
|% 1,11
|
|SISE
|6,85
|514.723.014
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,38
|1.009.979.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|639.364.851
|% 0,34
|
|GARAN
|9,04
|1.836.098.857
|% 2,03
|
|USAK
|2,59
|364.621.587
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|229.587.839
|% 0,53
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7517
|7,7568
|% 0,99
|
|Euro
|9,1775
|9,1884
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,1607
|10,2116
|% 0,56
|
|Frank
|8,4465
|8,4974
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% 0,67
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,36
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.106
|3.186
|11,33
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|5,49
|
|Çeyrek
|753
|771
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,09
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,63
|