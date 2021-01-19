***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2021 13:56
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-232 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903242
BIST
16:331.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,38
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:337,4413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:339,0403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:33439,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,54
|Açılış
|: 439,35
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BRISA
|25,96
|74.078.456
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.771.308
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.771.308
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.771.308
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.771.308
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|44.418.289
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.569.725.572
|% -0,40
|
|KOZAL
|118,40
|812.634.401
|% 0,17
|
|TMSN
|18,31
|429.810.653
|% 3,27
|
|PGSUS
|79,85
|423.947.052
|% 3,77
|
|HALKB
|5,73
|270.742.676
|% 2,50
|
|IHLGM
|1,44
|163.570.996
|% -2,04
|
|HLGYO
|3,50
|230.513.920
|% 2,64
|
|ODAS
|3,82
|202.245.087
|% 0,00
|
|TURSG
|7,09
|184.212.868
|% 2,31
|
|TMSN
|18,31
|429.810.653
|% 3,27
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4390
|7,4413
|% -0,43
|
|Euro
|9,0336
|9,0403
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0961
|10,1468
|% -0,35
|
|Frank
|8,3520
|8,4024
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% -0,54
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,29
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,67
|