***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.04.2021 16:40
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.04.2021 tarih ve BİAŞ-2-1843 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931796
BIST
17:071.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:078,1945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:079,9221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:07467,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,51
|Açılış
|: 467,57
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:07
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.812.588
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|89.648.527
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.620
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,40
|9.971.056
|% -8,66
|
|EREGL
|18,95
|926.947.924
|% -2,57
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|THYAO
|11,97
|576.728.348
|% 0,34
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,09
|278.758.940
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GWIND
|4,81
|467.646.420
|% -8,38
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1928
|8,1945
|% -0,13
|
|Euro
|9,9125
|9,9221
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,3638
|11,4208
|% -0,20
|
|Frank
|8,9368
|8,9906
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1806
|2,1916
|% -0,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|0,76
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22EDIP
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 198, 290 adet işlem
-
17:21MERKO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 407 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 10, 576.00 milyon TL de
-
17:20OLMIP
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 054 adet işlem
-
17:19VANGD
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 381 adet işlem