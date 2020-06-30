***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 13:52
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Turizm Sezonunda Covıd-19 virüs salgını nedeniyle açılışı geciken Kuştur Tatil Köyü, Yönetim Kurulumuzun kararı gereği 11/07/2020 tarihinde tüm covid -19 koruma önlemlerini alarak müşterilerine ağırlamaya başlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853440
BIST
14:54116.707
En Yüksek
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389,05
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.062.134
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.640.180
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.195.720
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|10.003.469
|% 9,95
|
|OZBAL
|4,02
|27.167.289
|% 9,84
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,10
|456.107.336
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,51
|16.283.774
|% -6,43
|
|ULAS
|6,02
|6.132.885
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.747.903.713
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,00
|758.085.328
|% 4,17
|
|KARSN
|2,98
|672.987.830
|% 4,93
|
|ISFIN
|4,25
|544.544.440
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,71
|507.934.498
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,00
|758.085.328
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,71
|507.934.498
|% 6,21
|
|ODAS
|2,50
|450.956.205
|% 1,63
|
|ADESE
|2,01
|322.740.611
|% 9,84
|
|CEMAS
|1,50
|185.818.808
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3831
|8,4252
|% -0,28
|
|Frank
|7,1789
|7,2222
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
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