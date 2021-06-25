***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 10:19
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 40.59 Bağımsız Üye Değil
NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.05 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.06.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye Değil
EBRU KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 20.6 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944073
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BIST En Aktif Hisseler13:06
|ALKA
|16,50
|4.474.927
|% 10,00
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|TKURU
|224,00
|7.606.275
|% 9,97
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|NIBAS
|13,12
|5.764.819
|% 9,97
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|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|3.695.756
|% 9,95
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|CEOEM
|12,15
|31.284.723
|% -9,93
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|SAMAT
|5,96
|44.452.952
|% -8,17
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|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|SUMAS
|54,50
|56.721
|% -6,03
|
|THYAO
|14,39
|387.080.125
|% -1,51
|
|GARAN
|8,32
|314.562.264
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|285.710.209
|% 0,60
|
|FENER
|39,12
|270.286.799
|% 0,82
|
|VAKFN
|12,77
|254.563.720
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,09
|149.255.344
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|143.299.508
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,75
|285.710.209
|% 0,60
|
|PETKM
|5,48
|210.643.055
|% 0,74
|
|GARAN
|8,32
|314.562.264
|% -0,24
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|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6831
|8,6855
|% -0,27
|
|Euro
|10,3732
|10,3766
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,0460
|12,1064
|% -0,37
|
|Frank
|9,4426
|9,4995
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% -0,20
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|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-3,12
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-1,50
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
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|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,19
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