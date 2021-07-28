***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2021 18:12
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltmanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Karar Sayısı
782
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ''SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yazımız ekinde takdim edilen KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 01/01/2021 – 30/06/2021 dönemine ait Finansal Tablolarla ile ilgili olarak
a) Finansal Tabloların tarafımızdan incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952371
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0102
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
18:05496,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5724
|8,5750
|% 0,19
|
|Euro
|10,1258
|10,1324
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8482
|11,9076
|% 0,03
|
|Frank
|9,3406
|9,3969
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2780
|2,2894
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRDFA
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem