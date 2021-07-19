***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.07.2021 10:44
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk. (İhraççı Bilgi Dökümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.07.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: :10.02.2021, 21.06.2021 ve 19.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığının 16.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği kamuya açıklanmıştı. Onaylı ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu, izahnamenin özet kısmı ekte yer almaktadır. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle 3 bölüm halinde ayrı ayrı paylaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951602
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0083
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35497,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 497,43
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.695.820
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5767
|8,5826
|% 0,77
|
|Euro
|10,1075
|10,1120
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7412
|11,8001
|% 0,44
|
|Frank
|9,2760
|9,3319
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% 0,73
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-1,84
|