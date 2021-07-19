***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk. (İhraççı Bilgi Dökümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKYetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.07.2022Ek Açıklamalarİlgi: :10.02.2021, 21.06.2021 ve 19.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığının 16.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği kamuya açıklanmıştı. Onaylı ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu, izahnamenin özet kısmı ekte yer almaktadır. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle 3 bölüm halinde ayrı ayrı paylaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951602BIST