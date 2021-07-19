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***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.07.2021 10:44



***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk. (İhraççı Bilgi Dökümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.07.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: :10.02.2021, 21.06.2021 ve 19.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığının 16.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği kamuya açıklanmıştı. Onaylı ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu, izahnamenin özet kısmı ekte yer almaktadır. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle 3 bölüm halinde ayrı ayrı paylaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951602


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Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
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Gümüş Gr. 6,99 7,01 -0,03  
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