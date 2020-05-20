***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)315.837 254.003DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-304.359 -9.093Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-304.359 -9.093Yabancı Para Çevrim Farkları0 0ğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-390.597 -6.424Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)414 -7.897Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.824 5.228TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.478 244.910Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.933 -6.160 0 0 0 254.003 244.910 0 244.910Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360 0 0 -360 0 -360Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -120.083 30.036 0 1.106.836 905.352 254.003 5.683.103 0 5.683.103Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.681 322 0 0 0 315.837 11.478 0 11.478Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -89.986 -8.659 0 1.971.224 35.540 315.837 6.825.129 0 6.825.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 1.841.555 1.763.288Kredilerden Alınan Kar Payları1.444.063 1.465.499Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler782 26.967Bankalardan Alınan Gelirler39.434 57.482Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler270.835 131.783Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.650 6.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar211.213 113.517İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler28.972 11.399Finansal Kiralama Gelirleri74.916 61.654Diğer Kar Payı Gelirleri11.525 19.903KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-707.120 -982.674Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -524.298 -728.634Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -163.354 -237.159Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.800 -2.514İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-16.668 -14.367Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.134.435 780.614NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ84.205 112.398Alınan Ücret ve Komisyonlar194.378 184.044Gayri Nakdi Kredilerden35.880 35.741Diğer158.498 148.303Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-110.173 -71.646Gayri Nakdi Kredilere-6 -6Diğer(5.4.13.) -110.167 -71.640TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 0 803TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 551.891 235.622Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)23.670 13.013Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.168 212.097Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)524.053 10.512DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 221.324 361.344FAALİYET BRÜT KÂRI1.991.855 1.490.781BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -836.476 -648.135DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -152.508 -47.139PERSONEL GİDERLERİ (-)-327.946 -282.575DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-270.097 -194.304NET FAALİYET KARI (ZARARI)404.828 318.628BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 404.828 318.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -88.991 -64.625Cari Vergi Karşılığı-105.129 -45.410Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-134.484 -194.309Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi150.622 175.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 315.837 254.003DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 315.837 254.003Grubun Karı (Zararı)315.837 254.003Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.882.877 37.507.163 42.390.040 4.803.455 37.903.612 42.707.067Nakit ve Nakit Benzerleri1.268.162 20.229.162 21.497.324 1.781.590 24.099.321 25.880.911Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.200.236 15.977.788 17.178.024 1.768.747 17.124.339 18.893.086Bankalar(5.1.3.) 68.054 4.254.089 4.322.143 12.983 6.977.847 6.990.830Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-128 -2.715 -2.843 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2.) 149.418 5.751.214 5.900.632 104.688 3.907.054 4.011.742Devlet Borçlanma Senetleri107.685 5.655.418 5.763.103 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar41.733 95.796 137.529 26.711 43.437 70.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 3.436.448 11.048.796 14.485.244 2.898.407 9.732.060 12.630.467Devlet Borçlanma Senetleri3.325.621 10.570.833 13.896.454 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.992 25.918 39.910 11.237 27.346 38.583Diğer Finansal Varlıklar96.835 452.045 548.880 94.539 390.827 485.366Türev Finansal Varlıklar28.849 477.991 506.840 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı28.849 477.991 506.840 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 40.296.757 30.977.888 71.274.645 32.535.710 25.009.784 57.545.494Krediler41.468.505 25.004.817 66.473.322 33.532.383 21.686.066 55.218.449Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.656.804 1.865.795 3.522.599 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 4.875.419 4.875.419 0 2.630.914 2.630.914Devlet Borçlanma Senetleri0 4.875.419 4.875.419 0 2.630.914 2.630.914Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.828.552 -768.143 -3.596.695 -2.402.838 -608.551 -3.011.389SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)465.520 0 465.520 473.326 0 473.326Satış Amaçlı465.520 0 465.520 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI729.219 0 729.219 564.853 0 564.853İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 709.219 0 709.219 544.853 0 544.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar685.539 0 685.539 521.173 0 521.173Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.058.644 988 1.059.632 1.033.995 957 1.034.952MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)135.349 19 135.368 133.955 25 133.980Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer135.349 19 135.368 133.955 25 133.980YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)25.107 0 25.107 25.146 0 25.146CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 460.059 0 460.059 358.097 0 358.097DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 717.122 1.048.938 1.766.060 658.556 937.874 1.596.430VARLIKLAR TOPLAMI48.770.654 69.534.996 118.305.650 40.587.093 63.852.252 104.439.345YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 40.705.171 58.116.927 98.822.098 35.410.329 50.084.058 85.494.387ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 1.262.565 4.273.636 5.536.201 923.177 4.468.500 5.391.677PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER288.107 212.798 500.905 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 288.107 83.461 371.568 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 129.337 129.337 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 329.209 9.027 338.236 315.732 10.446 326.178KARŞILIKLAR(5.2.7.) 882.714 276.163 1.158.877 850.649 240.346 1.090.995Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı245.618 493 246.111 301.593 446 302.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar637.096 275.670 912.766 549.056 239.900 788.956CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 105.143 0 105.143 224.425 0 224.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.029.730 327.987 1.357.717 1.023.193 262.080 1.285.273ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 7.000.255 -175.126 6.825.129 6.742.813 78.477 6.821.290Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 24.489 0 24.489Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler76.481 -175.126 -98.645 127.237 78.477 205.714Kar Yedekleri1.971.224 0 1.971.224 1.469.025 0 1.469.025Yasal Yedekler284.943 0 284.943 228.723 0 228.723Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri69.146 0 69.146 69.505 0 69.505Kar veya Zarar351.377 0 351.377 1.145.378 0 1.145.378Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı35.540 0 35.540 35.540 0 35.540Dönem Net Kâr veya Zararı315.837 0 315.837 1.109.838 0 1.109.838Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI51.602.894 66.702.756 118.305.650 45.620.008 58.819.337 104.439.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER67.396.140 62.822.087 130.218.227 67.365.973 56.289.772 123.655.745GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.966.530 5.705.288 12.671.818 6.938.439 4.962.863 11.901.302Teminat Mektupları6.531.012 3.921.079 10.452.091 6.592.042 3.414.624 10.006.666Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler205.218 53.177 258.395 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler376.009 56.267 432.276 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları5.949.785 3.811.635 9.761.420 5.998.665 3.272.569 9.271.234Banka Kredileri30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler16.790 1.642.570 1.659.360 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler86 557.139 557.225 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler16.704 1.085.431 1.102.135 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden388.251 91.640 479.891 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 53.507.995 5.741.848 59.249.843 52.151.025 1.894.212 54.045.237Cayılamaz Taahhütler5.897.341 5.741.848 11.639.189 4.795.885 1.894.212 6.690.097Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri814.698 5.716.329 6.531.027 455.887 1.891.166 2.347.053İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri435.045 0 435.045 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.437.496 0 1.437.496 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.189.532 0 3.189.532 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.813 0 2.813 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 25.519 43.276 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 6.921.615 51.374.951 58.296.566 8.276.509 49.432.697 57.709.206Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.921.615 49.726.629 56.648.244 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri688.433 2.140.892 2.829.325 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri361.021 1.061.974 1.422.995 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri327.412 1.078.918 1.406.330 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.233.182 47.585.737 53.818.919 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER408.993.220 181.660.638 590.653.858 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER11.339.607 18.489.757 29.829.364 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.205.703 282.111 2.487.814 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler7.539.331 990.354 8.529.685 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.594.573 320.379 1.914.952 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 16.896.913 16.896.913 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER397.641.974 163.093.946 560.735.920 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler78.959 0 78.959 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.727 2.655.172 2.756.899 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia9.907.577 777.951 10.685.528 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul131.823.717 3.271.284 135.095.001 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler255.729.994 156.389.539 412.119.533 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 76.935 88.574 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI476.389.360 244.482.725 720.872.085 448.815.228 221.920.794 670.736.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-10.999 1.012.693Alınan Kar Payları1.756.366 2.269.960Ödenen Kar Payları-809.251 -897.362Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar194.378 187.268Elde Edilen Diğer Kazançlar527.090 103.294Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar115.245 178.108Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-272.108 -379.049Ödenen Vergiler-78.955 -175.659Diğer-1.443.764 -273.867Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.250.301 3.589.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.900.719 -1.361.058Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.675.967 -780.388Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.273.967 -3.980.507Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-777.605 1.033.931Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)703.538 -235.612Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)12.637.662 9.708.849Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)169.051 122.531Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.374 -918.036Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.239.302 4.602.403YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.160.786 -5.963.121İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.641 -481.661Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller92 1.392Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.238.902 -3.073.103Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar139.964 58.984Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.035.983 -2.469.786Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.316 1.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-23.948 -29.979Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-7.280 -15.612Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.668 -14.367Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 1.230.370 301.732Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.715.062 -1.088.965Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 18.893.086 6.680.124Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 17.178.024 5.591.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846004BIST