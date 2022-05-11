***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









GELİRLER2.017.888 -260.264Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.017.888 -260.264Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.615.256 -325.330Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-597.368 65.066TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.482.608 198.983Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.264 0 0 0 0 459.247 198.983 0 198.983Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 0 -1.400.281 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.281 -1.400.281 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -257.039 0 0 3.360.936 52.448 459.247 8.184.589 0 8.184.589Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 -25.323 0 0 3.359.858 52.448 2.501.727 10.456.853 0 10.456.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 -25.323 0 0 3.359.858 52.448 2.501.727 10.456.853 0 10.456.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.017.888 0 0 0 0 1.464.720 3.482.608 0 3.482.608Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 -94 0 -94Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.251.727 0 -2.501.727 -250.000 0 -250.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.251.727 -2.251.727 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.501.727 -2.501.727 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 1.992.565 0 0 5.611.491 52.448 1.464.720 13.689.367 0 13.689.367Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 5.717.771 2.824.356Kredilerden Alınan Kar Payları3.327.354 1.796.510Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler80.625 28.580Bankalardan Alınan Gelirler62.657 19.469Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.968.712 866.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar138.928 68.101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.740.581 779.237İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler89.203 19.426Finansal Kiralama Gelirleri259.172 106.804Diğer Kar Payı Gelirleri19.251 6.229KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-1.915.940 -1.071.305Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.479.092 -620.334Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -355.042 -275.506Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-64.367 -163.202İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-17.439 -12.263Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.801.831 1.753.051NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ123.817 124.234Alınan Ücret ve Komisyonlar431.561 224.255Gayri Nakdi Kredilerden41.211 33.842Diğer390.350 190.413Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-307.744 -100.021Gayri Nakdi Kredilere-4 -5Diğer(5.4.13.) -307.740 -100.016TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 0 756TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 925.066 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)506.719 -1.253.829DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 435.082 448.035FAALİYET BRÜT KÂRI5.285.796 2.373.454BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.994.367 -1.049.609DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -184.345 -50.259PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -661.372 -370.171DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -518.915 -328.319NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.926.797 575.096BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.926.797 575.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -462.077 -115.849Cari Vergi Karşılığı41.591 -355.659Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-809.249 -20.366Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi305.581 260.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.464.720 459.247DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.464.720 459.247Grubun Karı (Zararı)1.464.720 459.247Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)30.344.705 14.522.944Para Piyasalarından Alacaklar121.971 0 121.971 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-687 -1.271 -1.958 -658 -2.357 -3.015Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar947.614 13.336.487 14.284.101 1.233.834 10.951.814 12.185.648Devlet Borçlanma Senetleri477.848 13.003.978 13.481.826 395.925 10.639.682 11.035.607Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar469.766 332.509 802.275 837.909 312.132 1.150.041Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 22.986.363 15.021.218 38.007.581 16.287.493 15.877.864 32.165.357Devlet Borçlanma Senetleri20.765.861 14.577.487 35.343.348 16.083.932 15.622.265 31.706.197Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.615 84.929 92.544 7.602 75.285 82.887Diğer Finansal Varlıklar2.212.887 358.802 2.571.689 195.959 180.314 376.273Türev Finansal Varlıklar1.238.849 557.147 1.795.996 1.050.491 592.863 1.643.354Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2.) 1.238.849 557.147 1.795.996 1.050.491 592.863 1.643.354Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 70.756.300 77.090.459 147.846.759 57.550.517 62.034.113 119.584.630Krediler72.334.461 62.675.614 135.010.075 59.228.283 52.212.308 111.440.591Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 4.206.517 10.944.318 15.150.835 3.238.260 8.687.675 11.925.935İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 7.924.283 7.924.283 0 4.798.614 4.798.614Devlet Borçlanma Senetleri0 7.924.283 7.924.283 0 4.798.614 4.798.614Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-5.784.678 -4.453.756 -10.238.434 -4.916.026 -3.664.484 -8.580.510SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16.) 209.031 0 209.031 240.891 0 240.891Satış Amaçlı209.031 0 209.031 240.891 0 240.891Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12.) 1.295.630 1.674 1.297.304 1.221.027 1.571 1.222.598MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13.) 258.884 42 258.926 248.173 14 248.187Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer258.884 42 258.926 248.173 14 248.187YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14.) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 612.539 0 612.539 1.713.575 0 1.713.575DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 2.878.499 2.505.998 5.384.497 1.321.031 2.286.729 3.607.760VARLIKLAR TOPLAMI107.836.603 176.821.483 284.658.086 87.752.018 166.316.242 254.068.260YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 77.071.710 166.448.828 243.520.538 57.295.682 154.809.707 212.105.389ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 3.865.380 3.544.706 7.410.086 4.795.462 3.526.512 8.321.974PARA PİYASALARINA BORÇLAR153.767 0 153.767 6.495.137 0 6.495.137İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER97.980 413.473 511.453 192.898 65.015 257.913Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 97.980 413.473 511.453 192.898 65.015 257.913Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 387.993 10.389 398.382 342.556 9.819 352.375KARŞILIKLAR(5.2.7.) 1.679.086 1.064.997 2.744.083 1.443.840 998.535 2.442.375Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı584.182 19.894 604.076 570.937 1.367 572.304Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.094.904 1.045.103 2.140.007 872.903 997.168 1.870.071CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 3.958 0 3.958 1.158.997 0 1.158.997ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 8.936.474 8.936.474 0 8.100.496 8.100.496Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 8.936.474 8.936.474 0 8.100.496 8.100.496DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 3.472.183 3.817.795 7.289.978 1.843.584 2.533.167 4.376.751ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 13.804.019 -114.652 13.689.367 10.531.507 -74.654 10.456.853Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 25.124 0 25.124Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-52.112 0 -52.112 -52.112 0 -52.112Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.107.217 -114.652 1.992.565 49.331 -74.654 -25.323Kar Yedekleri5.611.491 0 5.611.491 3.359.858 0 3.359.858Yasal Yedekler505.957 0 505.957 355.870 0 355.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.872.779 0 4.872.779 2.936.850 0 2.936.850Diğer Kar Yedekleri232.755 0 232.755 67.138 0 67.138Kar veya Zarar1.517.168 0 1.517.168 2.554.175 0 2.554.175Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.448 0 52.448 52.448 0 52.448Dönem Net Kâr veya Zararı1.464.720 0 1.464.720 2.501.727 0 2.501.727Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI100.536.076 184.122.010 284.658.086 84.099.663 169.968.597 254.068.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER80.044.396 107.668.346 187.712.742 70.491.068 83.837.236 154.328.304GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 10.561.145 9.813.161 20.374.306 8.925.813 8.467.832 17.393.645Teminat Mektupları9.436.797 4.120.150 13.556.947 8.069.532 3.777.053 11.846.585Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler267.981 19.254 287.235 267.372 19.827 287.199Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler542.714 52.162 594.876 445.301 49.329 494.630Diğer Teminat Mektupları8.626.102 4.048.734 12.674.836 7.356.859 3.707.897 11.064.756Banka Kredileri5.974 136.407 142.381 1.044 112.639 113.683İthalat Kabul Kredileri5.974 136.407 142.381 1.044 112.639 113.683Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler10.429 5.489.691 5.500.120 13.942 4.507.178 4.521.120Belgeli Akreditifler8.754 2.615.629 2.624.383 0 1.979.005 1.979.005Diğer Akreditifler1.675 2.874.062 2.875.737 13.942 2.528.173 2.542.115Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0