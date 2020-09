***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Yönetim Kurulumuz tarafından ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası ihracı için Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği 24.08.2020 tarihli KAP duyurumuzda kamuoyunun bilgisine arz edilmişti.İşbu yetki çerçevesinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı KT AT One Company Limited' in ihraççı ve KFH Capital Investment Company K.S.C.C.'nin lider yönetici olarak görev aldığı ve İrlanda Borsası (ISE)'na kote edilen, Basel III kriterlerine uyumlu USD 50 milyon meblağlı ve vadesiz (perpetual) ilave ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası (Tier 1 Sukuk) ihracı 28/09/2020 valörlü olarak başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu kira sertifikası 5 yıl sonra geri satın alma opsiyonlu (Call Option) olup yıllık beklenen getiri oranı 9.95%'tir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.