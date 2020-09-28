***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 17:39
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası ihracı için Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği 24.08.2020 tarihli KAP duyurumuzda kamuoyunun bilgisine arz edilmişti.
İşbu yetki çerçevesinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı KT AT One Company Limited' in ihraççı ve KFH Capital Investment Company K.S.C.C.'nin lider yönetici olarak görev aldığı ve İrlanda Borsası (ISE)'na kote edilen, Basel III kriterlerine uyumlu USD 50 milyon meblağlı ve vadesiz (perpetual) ilave ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası (Tier 1 Sukuk) ihracı 28/09/2020 valörlü olarak başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu kira sertifikası 5 yıl sonra geri satın alma opsiyonlu (Call Option) olup yıllık beklenen getiri oranı 9.95%'tir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877044
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.124
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1.131
En Düşük
1.116
18:057,7919
En Yüksek
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|: 1,75%
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|: 7,8100
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 458,49
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471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.199.717
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.907.317
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.935
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.872.168
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7911
|7,7952
|% 1,79
|
|Euro
|9,0787
|9,0889
|% 2,04
|
|Sterlin
|9,9841
|10,0342
|% 2,59
|
|Frank
|8,3818
|8,4323
|% 2,05
|
|Riyal
|2,0721
|2,0825
|% 1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,47
|
|Altın Gr.
|468
|469
|10,04
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,21
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,17
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
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17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de