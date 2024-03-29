***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 23:53
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/03/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264626
BIST
'
18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0810
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,1509
18:0535,0370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0281
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8136
18:052.323,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.319,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.309,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3855
|32,3984
|% 0,25
|
|Euro
|34,8742
|35,0370
|% -0,08
|
|Sterlin
|41,3839
|41,5914
|% 1,41
|
|Frank
|36,3416
|36,5238
|% 1,36
|
|Riyal
|8,7306
|8,7743
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de