***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.02.2021 19:15
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 31.12.2020 Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911988
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0901
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1133
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6461
En Düşük
8,5250
18:05412,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,61
|Açılış
|: 412,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
413,08
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1076
|7,1111
|% 1,28
|
|Euro
|8,6373
|8,6461
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,0020
|10,0522
|% 1,67
|
|Frank
|7,8221
|7,8692
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8902
|1,8997
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,60
|
|Altın Gr.
|412
|413
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,39
|